Брендан Роджерс: "Я не мог найти взаимопонимания с Балотелли"

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс считает, что ему не удалось найти общий язык с нападающим "Ниццы" Марио Балотелли в "Ливерпуле". Именно при этом наставнике "красные" приобрели в 2014 году итальянца, который минувшим летом перешел в "Ниццу".

– Наверное, критики правы, – цитирует TalkSport Роджерса. – Я никогда не мог найти с ним взаимопонимания. Он пришел в "Ливерпуль" в последний момент, это был риск, хотя Марио талантливый игрок. Ему следовало выкладываться по максимуму, чего я не увидел. И ожидания не оправдались. Он мог бы стать одним из лучших в мире, если бы интенсивно работал над собой. В "Ницце", возможно, у него последний шанс. Надеюсь, он им воспользуется.