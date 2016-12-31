Брэдли раскритиковал владельцев "Суонси"

Бывший главный тренер "Суонси" Боб Брэдли раскритиковал руководство клуба, которое отправило его в отставку. Специалист был уволен через три месяца после приглашения на пост наставника.

– Мы знали, что нам нужно улучшать игру, работать шаг за шагом, речь также об усилении в зимнее трансферное окно, – цитирует ESPN Брэдли. – Я разочарован, поскольку все договоренности были забыты. Я считаю, что руководство поддалось мнению болельщиков, ему не хватило сил защитить свои идеи. Чтобы иметь шанс на успех, нужно быть сильным и верить в себя, в команду.