Брэдли Джонсон: "Хотели устроить шоу в матче с "Халлом", нам это удалось"

Полузащитник "Дерби Каунти" Брэдли Джонсон после победы над "Халл Сити" (5:0) отметил, что команда хотела реабилитироваться за плохую игру в прошлом туре. Футболист в матче против команды Леонида Слуцкого отметился дублем.

- Мы понимали, что потеряли свою игру, проведя очень плохой матч в прошлом туре, - цитирует BBC Джонсона. - Поэтому сегодня мы хотели устроить шоу в матче с "Халлом". С самого старта встречи до финального свистка нам это удавалось.

Трансляция матча "Халл" – "Дерби Каунти" //

"Халл" Слуцкого раздавлен – 0:5. Как же так?