Бреде Хангеланд: "Адебайор одновременно получал зарплату от "Манчестер Сити", "Тоттенхэма" и "Кристал Пэлас"

Бывший защитник сборной Норвегии Бреде Хангеланд отметил, что его экс-партнер по "Кристал Пэлас" Эмманюэль Адебайор является очень ленивым спортсменом. Завершивший карьеру в 2016 году норвежец рассказал, как африканец тренировался в лондонском клубе.

– Я играл за "Фулхэм", а Эмманюэль за "Тоттенхэм", и как-то в очном матче мы остались рядом друг с другом на поле. Вдруг он говорит: "Ох, я так голоден. Не могу дождаться окончания матча, настолько хочу есть. Какой ресторан в Лондоне ты мне посоветуешь?" – цитирует The Sun Хангеланда. – Позже я понял, что любит покушать. Мы полгода выступали за "Кристал Пэлас", и во время тренировок в спортивном зале он просто сидел, пил кофе и ел кекс. В этот период он одновременно получал зарплату от "Манчестер Сити", "Тоттенхэма" и "Кристал Пэлас", и он сидел в зале с кофе и кексом в руках. Невероятный талант, но очень ленивый.