"Брайтон" выбил "Кристал Пэлас" из Кубка Англии. Дебют ВАР разозлил Ходжсона

"Брайтон" обыграл "Кристал Пэлас" в 1/32 финала Кубка Англии – 2:1. Победный мяч за три минуты до финального свистка забил 34-летний форвард Гленн Маррей. В следующем раунде "чайки" сыграют с "Мидлсбро".

На этом матче впервые в клубных английских турнирах работали видеоарбитры. Видеоповторы использовались еще в товарищеском матче между сборными Англии и Германии, однако до национальных соревнований новшество добралось только в январе. Главный судья Андре Марринер только раз прибегнул к помощи видеоассистента: на 87-й минуте напада-щий "Брайтона" Маррей в спорной ситуации забил гол. Марринер попросил находившихся в Лондоне помощников проверить, не сыграл ли форвард рукой. Повторы показали, что нет, и Марринер засчитал гол.

При этом главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон был разъярен решением судей и в подтрибунных помещениях выяснял с ними отношения – ему показалось, что Маррей все же сыграл рукой. Позже Ходжсон извинился: "Сперва у нас были подозрения на фол. Но, думаю, мы должны поздравить систему ВАР. Признаюсь, если бы мой игрок забил подобным образом, я бы сказал, что там не было игры рукой".

Кубок Англии

1/32 финала

"Брайтон & Хоув" – "Кристал Пэлас" – 2:1 (1:0)

Голы: Стивенс, 25 (1:0). Сако, 69 (1:1). Маррей, 87 (2:1).

"Брайтон & Хоув": Крул, Хюнемайер, Бонг, Скелотто, Голдсон, Каяль, Стивенс (Преппер, 61), Марч, Хемед (Маррей, 81), Браун (Болдок, 6), Искиэрдо.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Келли, ван Анхолт, Дилейни, Шлупп (Суаре, 13), Ридевалд, Кабай, Макартур, Фосу-Менса, Сако, Таунсенд (Кайкай, 46).

Предупреждение: Ридевалд, 89.

Судья: Марринер.

8 января. Брайтон. Стадион Falmer Stadium.