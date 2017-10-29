"Брайтон" сыграл вничью с "Саутгемптоном"

"Брайтон" дома сыграл вничью с "Саутгемптоном" (1:1) в матче 10-го тура чемпионата Англии. Гости открыли счет на 7-й минуте игры благодаря голу Стивена Дэйвиса, но хозяева сравняли счет в начале второго тайма - на 52-й минуте отличился Гленн Маррей.

Отметим, что в трех последних матчах обе команды дважды сыграли вничью, одержав по одной победе.

Благодаря этой ничьей "Саутгемптон" поднялся н 9-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. "Брайтон" расположился на 11-й строчке (12 баллов).

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10-й тур

"Брайтон" - "Саутгемптон" - 1:1 (0:1)

Голы: Дэйвис, 7 (0:1). Маррей, 52 (1:1).

"Брайтон & Хоув": Райан, Бонг, Бруно, Даффи, Данк, Гросс (Браун, 84), Преппер, Д.Стивенс, Кноккарт, Маррей, Искиэрдо (Марч, 87).

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, ван Дейк, Худт, Дэйвис, Ромеу, Уорд-Проуз (Хейбьерг, 84), Буфаль (Редмонд, 72), Тадич (Лонг, 84), Габбьядини.

Предупреждения: Худт, 62. Маррей, 62. Даффи, 79. Бонг, 90+1.

Судья: Суорбрик.

29 октября. Брайтон. Стадион Falmer Stadium.