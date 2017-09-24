"Брайтон" с минимальным счетом обыграл "Ньюкасл"

"Брайтон" на своем поле оказался сильнее "Ньюкасла" - 1:0. Единственный гол на счету Томера Хемеда.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
6-й тур
"Брайтон" - "Ньюкасл Юнайтед" - 1:0 (0:0)
Гол: Хемед, 51 (1:0).
"Брайтон": Райан, Бруно, Зуттнер, Даффи, Данк, Гросс, Преппер, Стивенс, Марч, Хемед, Кноккарт (Дж.Мерфи, 81).
"Ньюкасл Юнайтед": Эллиот, Кларк, Мбемба (Хесус Гамес, 83), Ласкеллес, Йедлин, Ритчи, Хэйден (Шелви, 68), Мерино, Хоселу (Гэйл, 71), Атсу, Перес.
Предупреждения: Кноккарт, 13. Даффи, 77. Ласкеллес, 90+3.
Судья: Марринер.
24 сентября. Брайтон. Стадион "Falmer Stadium".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/