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19:55 | Футбол — Англия

"Брайтон" с минимальным счетом обыграл "Ньюкасл"


"Брайтон" на своем поле оказался сильнее "Ньюкасла" - 1:0. Единственный гол на счету Томера Хемеда.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

6-й тур

"Брайтон" - "Ньюкасл Юнайтед" - 1:0 (0:0)

Гол: Хемед, 51 (1:0).

"Брайтон": Райан, Бруно, Зуттнер, Даффи, Данк, Гросс, Преппер, Стивенс, Марч, Хемед, Кноккарт (Дж.Мерфи, 81).

"Ньюкасл Юнайтед": Эллиот, Кларк, Мбемба (Хесус Гамес, 83), Ласкеллес, Йедлин, Ритчи, Хэйден (Шелви, 68), Мерино, Хоселу (Гэйл, 71), Атсу, Перес.

Предупреждения: Кноккарт, 13. Даффи, 77. Ласкеллес, 90+3.

Судья: Марринер.

24 сентября. Брайтон. Стадион "Falmer Stadium".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/

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