00:55 | Футбол — Англия

"Брайтон" поделил очки со "Стоук Сити"


"Брайтон" на своем поле сыграл вничью со "Стоук Сити" в матче 12-го тура чемпионата Англии - 2:2. Хозяев от поражения спас колумбийский форвард Хосе Искиэрдо.  

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12-й тур 

"Брайтон & Хоув" - "Стоук Сити" - 2:2 (1:2)

Голы: Шупо-Мотинг, 28 (0:1). Гросс, 44 (1:1). Зума, 45+1 (1:2). Искиэрдо, 60 (2:2). 

"Брайтон & Хоув": Райан, Бонг, Бруно, Даффи, Данк, Гросс (Скелотто, 84), Преппер, Стивенс, Кноккарт (Браун, 84), Маррей, Искиэрдо (Марч, 74).

"Стоук Сити": Грант, Шоукросс, Питерс, Зума, Виммер, Флетчер, Аллен, Шупо-Мотинг, Диуф, Шачири (Крауч, 73), Собхи.

Предупреждение: Маррей, 42. 

Судья: Мэйсон.

20 ноября. Брайтон. Стадион Falmer Stadium.

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