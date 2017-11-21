"Брайтон" поделил очки со "Стоук Сити"

"Брайтон" на своем поле сыграл вничью со "Стоук Сити" в матче 12-го тура чемпионата Англии - 2:2. Хозяев от поражения спас колумбийский форвард Хосе Искиэрдо.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
12-й тур
"Брайтон & Хоув" - "Стоук Сити" - 2:2 (1:2)
Голы: Шупо-Мотинг, 28 (0:1). Гросс, 44 (1:1). Зума, 45+1 (1:2). Искиэрдо, 60 (2:2).
"Брайтон & Хоув": Райан, Бонг, Бруно, Даффи, Данк, Гросс (Скелотто, 84), Преппер, Стивенс, Кноккарт (Браун, 84), Маррей, Искиэрдо (Марч, 74).
"Стоук Сити": Грант, Шоукросс, Питерс, Зума, Виммер, Флетчер, Аллен, Шупо-Мотинг, Диуф, Шачири (Крауч, 73), Собхи.
Предупреждение: Маррей, 42.
Судья: Мэйсон.
20 ноября. Брайтон. Стадион Falmer Stadium.