"Брайтон" переиграл "Вест Хэм", "Вест Бромвич" уступил "Саутгемптону"

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Брайтон" в родных стенах обыграл "Вест Хэм" со счетом 3:1. В составе победителей отличились нападающие Гленн Маррей и Хосе Искиэрдо, а также полузащитник Паскаль Гросс.

У "молотобойцев" гол забил форвард Хавьер Эрнандес.

В параллельных играх "Вест Бромвич" уступил "Саутгемптону" - 2:3, "Борнмут" переиграл "Стоук Сити" - 2:1 и "Лестер" сыграл вничью с "Суонси" - 1:1.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

26-й тур

"Борнмут" - "Стоук Сити" - 2:1 (0:1)

Голы: Шачири, 5 (0:1). Кинг, 70 (1:1). Муссе, 79 (2:1).

"Борнмут": Бегович, Аке, Дэниэлс, С.Кук (Кинг, 13), Фрэнсис, Гослинг, Л.Кук, Станислас (Муссе, 59), Айб (Пью, 90+2), Фрэйзер, Уилсон.

"Стоук Сити": Батленд, Шоукросс, Питерс, Зума, Кэмерон, Бауэр, Аллен, Ндиай (Стафилидис, 71), Шупо-Мотинг (Диуф, 83), Крауч (Бераино, 83), Шачири.

Предупреждения: Ндиай, 38. Шачири, 45+2. Гослинг, 58. Кинг, 59. Шупо-Мотинг, 69.

Судья: Тирни.

3 февраля. Борнмут. Стадион Vitality Stadium (Dean Court).

"Брайтон" - "Вест Хэм" - 3:1 (1:1)

Голы: Маррей, 8 (1:0). Эрнандес, 30 (1:1). Искиэрдо, 59 (2:1). Гросс, 75 (3:1).

"Брайтон": Райан, Бонг, Даффи, Скелотто, Данк, Гросс (Каяль, 83), Преппер, Стивенс, Кноккарт (Марч, 78), Маррей (Ульоа, 72), Искиэрдо.

"Вест Хэм": Адриан, Коллинс, Сабалета, Огбонна, Бирам (Хьюджилл, 80), Крессуэлл, Нобл, Куяте, Жоау Мариу, Райс (Антонио, 66), Эрнандес.

Предупреждения: Крессуэлл, 8. Данк, 50. Искиэрдо, 60. Стивенс, 81.

Судья: Ист.

3 февраля. Брайтон. Стадион Falmer Stadium.

"Лестер" - "Суонси" - 1:1 (1:0)

Голы: Варди, 17 (1:0). Фернандес, 53 (1:1).

"Лестер": Шмайхель, Фукс, Симпсон (Окадзаки, 80), Драгович, Магуайр, Адриэн Силва (Джеймс, 68), Олбрайтон, Ндиди, Варди, Ихеаначо (Грэй, 68), Диабате.

"Суонси": Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, ван дер Хорн, Моусон, Фер (Кэрролл, 36), Ки Сон Ен, Клукас, Дайер (Бони, 71), Айю (Раутледж, 90+2).

Предупреждение: Диабате, 3.

Судья: Тэйлор.

3 февраля. Лестер. Стадион King Power Stadium.

"Вест Бромвич" - "Саутгемптон" - 2:3 (1:2)

Голы: Хегази, 4 (1:0). Лемина, 40 (1:1). Стивенс, 43 (1:2). Уорд-Проуз, 55 (1:3). Рондон, 72 (2:3).

"Вест Бромвич": Фостер, Маколи, Ньом (Макклин, 77), Доусон, Хегази, Бэрри, Брант, Якоб (Родригес, 62), Старридж (Берк, 62), Рондон, Филлипс.

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Ромеу, Уорд-Проуз, Лемина, Буфаль (Хейбьерг, 85), Тадич (Редмонд, 88), Каррильо (Лонг, 75).

Предупреждения: Бэрри, 22. Филлипс, 90+2. Бертранд, 90+2.

Судья: Оливер.

3 февраля. Вест Бромвич. Стадион The Hawthorns.

Турнирная таблица чемпионата Англии