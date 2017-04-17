21:11 | ФУТБОЛ — Англия

"Брайтон & Хоув" вышел в премьер-лигу

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По итогам 43-го тура чемпион-лиги "Брайтон & Хоув" гарантировал себе выход в премьер-лигу на следующий сезон. За три тура до окончания регулярно чемпионата подопечные Криса Хьютона опережают команду, занимающую третье место на 13 очков.

Отметим, что "Брайтон & Хоув" в последний раз играл в высшем дивизионе страны в сезоне-1982/83.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thomas_Boy

Заслужили. Долго к этому шли и все-таки добрались до вышки. Молодцы.

21:19

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