"Брайтон & Хоув" вышел в премьер-лигу

По итогам 43-го тура чемпион-лиги "Брайтон & Хоув" гарантировал себе выход в премьер-лигу на следующий сезон. За три тура до окончания регулярно чемпионата подопечные Криса Хьютона опережают команду, занимающую третье место на 13 очков.
Отметим, что "Брайтон & Хоув" в последний раз играл в высшем дивизионе страны в сезоне-1982/83.
"So good, so good, so good..." 🎶– Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) 17 апреля 2017 г.
It's not official yet of course, but @OfficialBHAFC know promotion is all but secured! pic.twitter.com/CR3WGRATZY
Thomas_Boy
Заслужили. Долго к этому шли и все-таки добрались до вышки. Молодцы.
21:19