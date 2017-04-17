"Брайтон & Хоув" вышел в премьер-лигу

По итогам 43-го тура чемпион-лиги "Брайтон & Хоув" гарантировал себе выход в премьер-лигу на следующий сезон. За три тура до окончания регулярно чемпионата подопечные Криса Хьютона опережают команду, занимающую третье место на 13 очков.

Отметим, что "Брайтон & Хоув" в последний раз играл в высшем дивизионе страны в сезоне-1982/83.