"Брайтон" арендует Денсвила

Защитник "Брюгге" Стефано Денсвил продолжит карьеру в "Брайтоне", утверждает BBC. Английский клуб арендует 24-летнего футболиста на один сезон. Сегодня он должен пройти медобследование и подписать контракт.

Денсвил является воспитанником "Аякса". В 2015 году голландец перебрался в "Брюгге". Всего в прошлом сезоне на его счету четыре гола в 41 матче в составе команды во всех турнирах. Также защитник сумел дважды отличиться в отборе Лиги чемпионов против "Истанбула ББ" в этом сезоне.

Отметим, что Денсвил выступал за молодежные сборные Голландии всех возрастов, но не вызывался в главную национальную команду.