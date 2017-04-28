Браво выбыл до конца сезона из-за разорванной мышцы

Голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщает Goal.com. Чилийский голкипер получил разрыв икроножных мышц левой ноги в матче 26-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:0).

Ожидается, что Браво пройдет повторное медицинское обследование, однако, как сообщается, в клубе уже смирились с травмой вратаря. В этом сезоне Браво провел 33 матча во всех клубных турнира. За английский клуб он выступает с 2016 года. Ранее он играл за "Реал Сосьедад" и "Барселону".