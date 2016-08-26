Браво не сыграет с "Вест Хэмом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола сообщил, что вратарь Клаудио Браво не сыграет в матче 3-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма". Как сообщает BBC, 33-летний чилиец, перебравшийся в Англию из "Барселоны", пока не готов играть и ему потребуется время на адаптацию. Тем не менее, испанский специалист не стал говорить, кто займет место в воротах команды в грядущем поединке. В матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Стяуа" в стартовом составе "горожан" вышел Джо Харт, а во встрече 2-го тура премьер-лиги со "Стоук Сити" играл Вилли Кабальеро.