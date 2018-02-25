21:44 25 февраля | Футбол — Англия

Браво и "Арсенал" в финале Кубка лиги создали одинаковое количество опасных моментов

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Вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво в победном финале Кубка лиги против "Арсенала" (3:0) создал столько же опасных моментов у чужих ворот, сколько и все игроки соперника - по одному, сообщает Squawka Football.

Передача 34-летнего чилийского голкипера "горожан" привела не только к угрозе у ворот"канониров", но и стала голевой передачей. Браво помог оличиться Серхио Агуэро, который забил команде Арсена Венгера в пятом матче подряд.

"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в финале Кубка лиги

Арсенал - Манчестер Сити

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Арсен - дно. Но, так как он любит возиться с молодёжью, то лично приглашаю его работать в Спартак-2.

21:57 25 февраля

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