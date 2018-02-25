Браво и "Арсенал" в финале Кубка лиги создали одинаковое количество опасных моментов

Вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво в победном финале Кубка лиги против "Арсенала" (3:0) создал столько же опасных моментов у чужих ворот, сколько и все игроки соперника - по одному, сообщает Squawka Football.
Передача 34-летнего чилийского голкипера "горожан" привела не только к угрозе у ворот"канониров", но и стала голевой передачей. Браво помог оличиться Серхио Агуэро, который забил команде Арсена Венгера в пятом матче подряд.
"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в финале Кубка лиги
Aguero's lovely finish, assisted by CLAUDIO BRAVO pic.twitter.com/tC0YSjcMu5– 🐐 (@rioaditya_) 25 февраля 2018 г.
баламошка
Арсен - дно. Но, так как он любит возиться с молодёжью, то лично приглашаю его работать в Спартак-2.
21:57 25 февраля