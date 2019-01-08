Брат Погба: "Проблема "МЮ" заключалась в Моуринью"

Матиас Погба, являющийся братом полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, заявил, что проблема "красных дьяволов" заключалась в бывшем главном тренере Жозе Моуринью. Футболист отметил, что португальский специалист хочет постоянно находиться в центре внимания.

- Проблема заключалась в Моуринью, - приводит слова Матиаса Погба RMC Sport. - В раздевалке, а также за ее пределами. Моему брату просто нужно сказать: "Иди и играй". Все остальное сделает он сам.

Моуринью всегда хочет быть маэстро, находиться в центре внимания. Поль об этом никогда не думает. Если его уважать, а также доверять ему, то он будет делать результат в больших матчах.

Напомним, Моуринью был уволен из "МЮ" 18 декабря 2018 года после поражения от "Ливерпуля" в матче 17-го тура чемпионата Англии (3:1).

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