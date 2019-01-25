Брат Погба: "Если Поль уйдет из "МЮ", то только в "Реал" или "Барселону"

Флорентин Погба, родной брат полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, считает, что его родственник может перейти из "МЮ" только в "Реал" или "Барселону".

- Уход Моуринью послужил причиной того, что Поль остался в команде, - приводит слова Погба AS. - Он был несчастен, это нетрудно было увидеть. Теперь же "Юнайтед" тренирует Уле Гуннар Сульшер, и все стало намного лучше. Мой брат знает его еще с тех пор, когда он занимался в академии "Манчестера".

Мы любим "тики-таку". Когда у меня есть время, я посещаю матчи "Барселоны" или смотрю их. У Поля есть всего три варианта, куда бы он мог уйти из "Юнайтед" - "Манчестер Сити", "Реал" и "Барселона". Но в "Сити" он сам не пойдет. Остаются два клуба - "Реал" и "Барселона". Когда Поль играл в "Ювентусе", у него была возможность уйти в "Барсу", но он должен был вернуться в "МЮ". С "Реалом" у него также был вариант в то время, когда команду возглавлял Зидан, но мой брат хотел вернуться в Англию.

В текущем сезоне Поль Погба сыграл в 26 матчах, в которых забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач.