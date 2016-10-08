Бранислав Иванович: "Арнаутович перерос уровень "Стоук Сити"

Защитник "Челси" Бранислав Иванович отметил серьезный прогресс нападающего "Стоук Сити" и сборной Австрии Марко Арнаутовича. Ранее 27-летний форвард неоднократно подвергался критике за не самое примерное поведение вне футбольного поля.

– Я очень сильно уважаю Арнаутовича, потому что за последние полтора-два года он заметно вырос в плане человеческих качеств, – цитирует Goal.com Арнаутовича. – Сербия – его историческая родина, и за его выступлениями там внимательно следят. С учетом его прогресса, думаю, он перерос уровень "Стоук Сити".