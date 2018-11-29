Брахим Диас не намерен оставаться в "Манчестер Сити"

Испанский футболист "Манчестер Сити" Брахим Диас не собирается продлевать контракт с британским клубом, срок действия которого заканчивается 30 июня 2019 года. Об этом информирует французское издание L`Equipe.

Вместе с тем, Marca сообщает, что футболист собирается в ближайшее время присоединиться к мадридскому "Реалу" в зимнее трансферное окно.

Всего игрок провел 14 матчей в составе "Сити", в которых отметился двумя забитыми голами. Также он выступал за юношеские и молодежную сборную Испании. В 18 играх за "красную фурию" он забил три мяча.