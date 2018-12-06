Боян Кркич: "В чемпионате Англии ты наслаждаешься футболом"

Нападающий "Стоук Сити" Боян Кркич сравнил чемпионаты Англии, Испании и Италии, в которых ранее выступал. 28-летний испанский форвард признался, что болельщики АПЛ всегда относятся уважительно к футболистам.

– В Англии я чувствую больше уважения за пределами поля, – приводит слова Кркича BBC. – Здесь я больше горжусь своей карьерой, чем в Испании. Все дело в менталитете. В Англии люди относятся ко мне с уважением. Мне нравится здесь, но я играл в полуфинале Лиги чемпионов, защищал цвета больших команд, а сейчас выступаю в Чемпионшипе. С эмоциональной точки зрения это трудно, но я всем доволен.

Когда побеждаешь в Испании и Италии, ты лучший, а когда проигрываешь – к тебе относятся очень плохо. В Италии стоит выиграть один матч и забить, и тебе нельзя появляться на улице, потому что люди очень восторженны. Когда проигрываешь, болельщики сходят с ума. После матча они поджидают игроков.

Многие футболисты не обращают внимания на это давление, другие игроки более чувствительны к нему. В Англии ты не чувствуешь такого и можешь наслаждаться футболом. Здесь играть иначе, чем в Испании и Италии.

Ранее Кркич выступал за "Барселону", "Рому", "Аякс" и "Милан". В составе испанской команды дважды становился обладателем трофея Лиги чемпионов и трижды чемпионом ла лиги.

В текущем сезоне 28-летний испанский форвард провел 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.