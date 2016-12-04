"Борнмут" вырвал победу у "Ливерпуля", уступая 1:3

"Борнмут" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии обыграл "Ливерпуль" - 4:3. Команда Юргена Клоппа к середине второго тайма вела со счетом 3:1, однако хозяева сумели забить два мяча за три минуты, а в компенсированное время провели решающий гол.
После 14 матчей в чемпионате Анлии "красные" занимают 3-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 30 очков (31 у "Арсенала", 34 - у "Челси"). "Борнмут" с 18 очками располагается на 10-м месте.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
14-й тур
"Борнмут" - "Ливерпуль" - 4:3 (0:2)
Голы: Мане, 20 (0:1). Ориги, 22 (0:2). Уилсон, 56 - с пенальти (1:2). Эмре Джан, 64 (1:3). Фрэйзер, 76 (2:3). Кук, 78 (3:3). Аке, 90+3 (4:3).
"Борнмут": Боруц, Смит, Аке, Кук, Фрэнсис, Гослинг (Афобе, 75), Уилшир, Станислас (Фрэйзер, 55), Артер, Кинг (Айб, 46), Уилсон.
"Ливерпуль": Кариус, Ловрен, Клайн, Милнер, Лукас, Вайналдум, Хендерсон, Мане (Лаллана, 69), Эмре Джан, Роберту Фирмину, Ориги.
Предупреждения: Уилшир, 48. Фрэнсис, 50. Хендерсон, 53. Эмре Джан, 87.
Судья: Мэдли.
4 декабря. Борнмут. Vitality Stadium.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/
Stevie G 8
Господи, как же стыдно. Просто больно смотреть на такой Ливерпуль. Потеря Коута и Мане - и нет команды.
22:02 4 декабря
Sterx
ЛУЗЕРПУЛЬ и этим ВСЕ сказано! )))
21:28 4 декабря
Brother Beyond
Ну что за лохи у Клоппа в команде.
19:37 4 декабря
ростовский свин
ливерпуль вернулся в прошлый сезон... проср.ть преимущество в 2 мяча.... будем надеятся что снова выдадут выигрышную серию...
19:37 4 декабря
Ботаникум
Юрген, вай мэ, твои парни - это не "ливеры", а ЛОШАРЫ! А ведь я предостерегал от недооценки "Борнмута", тем более на выезде.... В ТАКОМ "стиле" чемпионство не завоёвывается.
19:29 4 декабря
Урфин Джюс
shpasic Тебя чем-то Клопп обидел? Сочувствую...
19:23 4 декабря
никнейм1
А матч- огонь!!!
19:07 4 декабря
resifi
Клопп, ну ты же хороший тренер, ну найди себе нормальную команду! Или всю жизнь будешь работать с этим шлаком под названием Ливерпуль?
18:53 4 декабря
andy333
Ливерпуль - "молодцы"!!!
18:47 4 декабря
shpasic
хахаха, тренеришка!!!)
18:44 4 декабря
SYLVER
Аке сильно смахивает на Гуллита в молодости!
18:43 4 декабря