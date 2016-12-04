"Борнмут" вырвал победу у "Ливерпуля", уступая 1:3

"Борнмут" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии обыграл "Ливерпуль" - 4:3. Команда Юргена Клоппа к середине второго тайма вела со счетом 3:1, однако хозяева сумели забить два мяча за три минуты, а в компенсированное время провели решающий гол.

После 14 матчей в чемпионате Анлии "красные" занимают 3-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 30 очков (31 у "Арсенала", 34 - у "Челси"). "Борнмут" с 18 очками располагается на 10-м месте.

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14-й тур

"Борнмут" - "Ливерпуль" - 4:3 (0:2)

Голы: Мане, 20 (0:1). Ориги, 22 (0:2). Уилсон, 56 - с пенальти (1:2). Эмре Джан, 64 (1:3). Фрэйзер, 76 (2:3). Кук, 78 (3:3). Аке, 90+3 (4:3).

"Борнмут": Боруц, Смит, Аке, Кук, Фрэнсис, Гослинг (Афобе, 75), Уилшир, Станислас (Фрэйзер, 55), Артер, Кинг (Айб, 46), Уилсон.

"Ливерпуль": Кариус, Ловрен, Клайн, Милнер, Лукас, Вайналдум, Хендерсон, Мане (Лаллана, 69), Эмре Джан, Роберту Фирмину, Ориги.

Предупреждения: Уилшир, 48. Фрэнсис, 50. Хендерсон, 53. Эмре Джан, 87.

Судья: Мэдли.

4 декабря. Борнмут. Vitality Stadium.