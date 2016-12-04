18:30 | ФУТБОЛ — Англия

"Борнмут" вырвал победу у "Ливерпуля"

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"Борнмут" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии обыграл "Ливерпуль" (3:4). Команда Юргена Клоппа к середине второго тайма вела со счетом 3:1, однако хозяева сумели забить два мяча, которые уложились в двухминутный интервал.

После 14 матчей в чемпионате Анлии "красные" занимают 3-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. "Борнмут" с 18 очками располагается на 10-й строчке.   

Чемпионат Англии

Премьер-лига

14-й тур

"Борнмут" - "Ливерпуль" - 4:3 (0:2)

Голы: Мане, 20 (0:1). Ориги, 22 (0:2). Уилсон, 56 - с пенальти (1:2). Эмре Джан, 64 (1:3). Фрэйзер, 76 (2:3). Кук, 79 (3:3). Аке, 90+3 (4:3).

"Борнмут": Боруц, Смит, Аке, Кук, Фрэнсис, Гослинг (Афобе, 75), Уилшир, Станислас (Фрэйзер, 55), Артер, Кинг (Айб, 46), Уилсон.

"Ливерпуль": Кариус, Ловрен, Клайн, Милнер, Лукас, Вайналдум, Хендерсон, Мане (Лаллана, 69), Эмре Джан, Роберту Фирмину, Ориги.

Предупреждения: Уилшир, 48. Фрэнсис, 50. Хендерсон, 53. Эмре Джан, 87.

Судья: Мэдли.

4 декабря. Борнмут. Vitality Stadium.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Brother Beyond

Ну что за лохи у Клоппа в команде.

19:37

ростовский свин

ливерпуль вернулся в прошлый сезон... проср.ть преимущество в 2 мяча.... будем надеятся что снова выдадут выигрышную серию...

19:37

Ботаникум

Юрген, вай мэ, твои парни - это не "ливеры", а ЛОШАРЫ! А ведь я предостерегал от недооценки "Борнмута", тем более на выезде.... В ТАКОМ "стиле" чемпионство не завоёвывается.

19:29

Урфин Джюс

shpasic Тебя чем-то Клопп обидел? Сочувствую...

19:23

никнейм1

А матч- огонь!!!

19:07

resifi

Клопп, ну ты же хороший тренер, ну найди себе нормальную команду! Или всю жизнь будешь работать с этим шлаком под названием Ливерпуль?

18:53

andy333

Ливерпуль - "молодцы"!!!

18:47

shpasic

хахаха, тренеришка!!!)

18:44

SYLVER

Аке сильно смахивает на Гуллита в молодости!

18:43

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