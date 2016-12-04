"Борнмут" вырвал победу у "Ливерпуля"

"Борнмут" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Англии обыграл "Ливерпуль" (3:4). Команда Юргена Клоппа к середине второго тайма вела со счетом 3:1, однако хозяева сумели забить два мяча, которые уложились в двухминутный интервал.
После 14 матчей в чемпионате Анлии "красные" занимают 3-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. "Борнмут" с 18 очками располагается на 10-й строчке.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
14-й тур
"Борнмут" - "Ливерпуль" - 4:3 (0:2)
Голы: Мане, 20 (0:1). Ориги, 22 (0:2). Уилсон, 56 - с пенальти (1:2). Эмре Джан, 64 (1:3). Фрэйзер, 76 (2:3). Кук, 79 (3:3). Аке, 90+3 (4:3).
"Борнмут": Боруц, Смит, Аке, Кук, Фрэнсис, Гослинг (Афобе, 75), Уилшир, Станислас (Фрэйзер, 55), Артер, Кинг (Айб, 46), Уилсон.
"Ливерпуль": Кариус, Ловрен, Клайн, Милнер, Лукас, Вайналдум, Хендерсон, Мане (Лаллана, 69), Эмре Джан, Роберту Фирмину, Ориги.
Предупреждения: Уилшир, 48. Фрэнсис, 50. Хендерсон, 53. Эмре Джан, 87.
Судья: Мэдли.
4 декабря. Борнмут. Vitality Stadium.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/
Brother Beyond
Ну что за лохи у Клоппа в команде.
19:37
ростовский свин
ливерпуль вернулся в прошлый сезон... проср.ть преимущество в 2 мяча.... будем надеятся что снова выдадут выигрышную серию...
19:37
Ботаникум
Юрген, вай мэ, твои парни - это не "ливеры", а ЛОШАРЫ! А ведь я предостерегал от недооценки "Борнмута", тем более на выезде.... В ТАКОМ "стиле" чемпионство не завоёвывается.
19:29
Урфин Джюс
shpasic Тебя чем-то Клопп обидел? Сочувствую...
19:23
никнейм1
А матч- огонь!!!
19:07
resifi
Клопп, ну ты же хороший тренер, ну найди себе нормальную команду! Или всю жизнь будешь работать с этим шлаком под названием Ливерпуль?
18:53
andy333
Ливерпуль - "молодцы"!!!
18:47
shpasic
хахаха, тренеришка!!!)
18:44
SYLVER
Аке сильно смахивает на Гуллита в молодости!
18:43