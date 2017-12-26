"Борнмут" в добавленное время ушел от поражения в игре с "Вест Хэмом"

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Борнмут" на своем поле вырвал ничью в игре с "Вест Хэмом" – 3:3. Причем хозяева вели в счете до 82-й минуте, но потом пропустили дважды. От поражения их спас гол Каллума Уилсона на первой добавленной минуте.

В другом поединке "Вест Бромвич" и "Эвертон" голов не забили (0:0). В стартовом составе "дроздов" вышел экс-форвард "Рубина" и "Зенита" Саломон Рондон. Его команда не сумела покинуть зону вылета, оставшись на 19-й строчке. "Ириски" идут девятыми, "молотобойцы" – 17-ми. "Борнмут" расположился одной позицией ниже.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

20-й тур

"Борнмут" – "Вест Хэм" – 3:3 (1:1)

"Вест Бромвич" – "Эвертон" – 0:0

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Гиббс, Доусон, Хегази, Бэрри, Брант, Ливермор (Крыховяк, 69), Родригес, Рондон (Робсон-Кану, 53), Филлипс (Макклин, 88).

"Эвертон": Пикфорд, Уильямс, Мартина, Кин, Кенни, Холгейт, Шнейдерлен, Сигурдссон, Дэйвис (Банингиме, 88), Боласье (Леннон, 61), Калверт-Льюин (Ньясс, 61).

Предупреждения: Доусон, 68. Бэрри, 79.

Судья: Ист.

26 декабря. Вест Бромвич. Стадион "Хоуторнс".

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