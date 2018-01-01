"Борнмут" сыграл вничью с "Брайтоном", Кноккарт забил первый гол АПЛ в 2018-м

В матче 22-го тура чемпионата Англии "Брайтон" на своем поле сыграл вничью с "Борнмутом". У хозяев отличились Антони Кноккарт и Гленн Маррэй, причем француз стал автором первого гола в премьер-лиге в 2018 году. "Вишенки" ушли от поражения благодаря голу Каллума Уилсона на 79-й минуте.

"Борнмут" временно поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице. "Брайтон" идет 12-м, опережая своего сегодняшнего соперника на два очка.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

22-й тур

"Брайтон" – "Борнмут" – 2:2 (1:1)

Голы: Кноккарт, 5 (1:0). С.Кук, 33 (1:1). Маррей, 48 (2:1). Уилсон, 79 (2:2).

"Брайтон": Райан, Зуттнер, Даффи, Скелотто (Бруно, 77), Данк, Гросс (Браун, 88), Преппер, Стивенс, Кноккарт, Маррей, Искиэрдо.

"Борнмут": Бегович, Смит, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Артер (Гослинг, 71), Л.Кук, Афобе (Муссе, 66), Айб, Уилсон, Пью (Аке, 60).

Предупреждения: Преппер, 81. Фрэнсис, 88. Маррей, 90.

Судья: Оливер.

1 января. Брайтон. Стадион "Фалмер".