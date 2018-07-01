15:08 | Футбол — Англия

"Борнмут" приобрел полузащитника сборной Уэльса Брукса


Валлийский полузащитник Дэвид Брукс перешел в "Борнмут", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Шеффилд Юнайтед".

Контракт подписан на четыре года. Условия сделки не разглашаются. 20-летний хавбек в прошлом сезоне провел 30 матчей в чемпионшипе и забил три мяча при шести голевых передачах. В его активе три матча за сборную Уэльса.

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/

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