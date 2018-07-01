"Борнмут" приобрел полузащитника сборной Уэльса Брукса

Валлийский полузащитник Дэвид Брукс перешел в "Борнмут", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Шеффилд Юнайтед".

Контракт подписан на четыре года. Условия сделки не разглашаются. 20-летний хавбек в прошлом сезоне провел 30 матчей в чемпионшипе и забил три мяча при шести голевых передачах. В его активе три матча за сборную Уэльса.