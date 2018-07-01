"Борнмут" приобрел полузащитника сборной Уэльса Брукса

Валлийский полузащитник Дэвид Брукс перешел в "Борнмут", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Шеффилд Юнайтед".
Контракт подписан на четыре года. Условия сделки не разглашаются. 20-летний хавбек в прошлом сезоне провел 30 матчей в чемпионшипе и забил три мяча при шести голевых передачах. В его активе три матча за сборную Уэльса.
🙌 We're delighted to officially announce the signing of @FAWales international David Brooks from @SUFC_tweets.– AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) 1 июля 2018 г.
➡️ https://t.co/HMXbq5pPBd#afcb 🍒 pic.twitter.com/2h4GhUASik
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/