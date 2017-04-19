"Борнмут" подтвердил травму Уилшира

"Борнмут" подтвердил информацию, что полузащитник Джек Уилшир больше не поможет команде в этом сезоне. В минувшие выходные в матче с "Тоттенхэмом" 25-летний англичанин, арендованный у "Арсенала", получил трещину малоберцовой кости. В ближайшие дни игрок пройдет еще одно обследование, чтобы выявить более подробные сведения о травме, а также составить программу реабилитации. Уилшир пропустит оставшиеся 5 матчей сезона.

- Это большой удар, - отметил главный тренер команды Эдди Хоуи. - Нам очень понравилось работать с ним. Он внес огромный вклад, как на поле, так и вне его. Желаем Джеку скорейшего выздоровления и благодарим его за все.

Напомним, из-за подобной травмы Уилшир пропустил большую часть прошлого сезона.