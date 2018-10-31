"Борнмут" переиграл "Норвич"

"Борнмут" обыграл "Норвич" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. В другой встрече "Бертон Альбион" взял верх над "Ноттингем Форест".
Кубок английской лиги
1/8 финала
"Борнмут" - "Норвич" - 2:1 (1:0)
Голы: Станислас, 39 (1:0). Эрнандес, 70 (1:1). Кук, 72 (2:1).
"Борнмут": Боруц, Дэниэлс, Кук, Фрэнсис (Симпсон, 86), Рико, Гослинг, Сермен, Дефо (Уилсон, 71), Станислас, Айб (Фрэйзер, 61), Пью.
Предупреждение: Рико, 47.
Судья: Мэйсон.
Борнмут. Стадион "Дин Корт".
"Бертон Альбион" - "Ноттингем Форест" - 3:2 (0:0)
Голы: Янко, 52 - в свои ворота (1:0). Фрэйзер, 64 (2:0). Граббан, 70 (2:1). Хескет, 82 (3:1). Аппиа, 90+1 (3:2).
Нереализованный пенальти: Бойс (Б), 32 (вратарь).
Судья: Брукс.
Бертон-апон-Трент. Стадион "Пирелли".
Дополнительная информация
http://sport-express.ru/football/L/foreign/england/leaguecup/