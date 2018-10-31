00:57 | Футбол — Англия

"Борнмут" переиграл "Норвич"

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"Борнмут" обыграл "Норвич" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. В другой встрече "Бертон Альбион" взял верх над "Ноттингем Форест".

Кубок английской лиги 

1/8 финала 

"Борнмут" - "Норвич" - 2:1 (1:0)

Голы: Станислас, 39 (1:0). Эрнандес, 70 (1:1). Кук, 72 (2:1). 

"Борнмут": Боруц, Дэниэлс, Кук, Фрэнсис (Симпсон, 86), Рико, Гослинг, Сермен, Дефо (Уилсон, 71), Станислас, Айб (Фрэйзер, 61), Пью.

Предупреждение: Рико, 47. 

Судья: Мэйсон.

Борнмут. Стадион "Дин Корт".

 

"Бертон Альбион" - "Ноттингем Форест" - 3:2 (0:0)

Голы: Янко, 52 - в свои ворота (1:0). Фрэйзер, 64 (2:0). Граббан, 70 (2:1). Хескет, 82 (3:1). Аппиа, 90+1 (3:2).

Нереализованный пенальти: Бойс (Б), 32 (вратарь).

Судья: Брукс.

Бертон-апон-Трент. Стадион "Пирелли".

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/foreign/england/leaguecup/

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