"Болтон" избежал введения администрации и потери 12 очков

Клуб английского чемпионшипа "Болтон" сумел избежать введения внешней администрации, что привело бы к потере 12 очков. Руководству клуба удалось договориться с кредиторами.

Как сообщил владелец клуба Кен Андерсон, "Болтон" погасил займ, который ему предоставила BluMarble Capital Ltd. Также достигнута договоренность об отсрочке по выплатам других займов.

Ранее клубу угрожало лишение 12 очков в связи с введением внешнего управления из-за долгов. На данный момент "Болтон" занимает восьмое место в чемпионшипе