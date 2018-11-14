Большинство клубов английской премьер-лиги против лимита на легионеров

Большая часть клубов, выступающих в английской премьер-лиге, не поддерживает инициативу ввести лимит на легионеров. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Сообщается, что клубы АПЛ выступают против этой идеи. При этом на данный момент 13 из 20 представителей элитного дивизиона не вписались бы в лимит, если бы он был введен прямо сейчас.

Ранее появилась информация, что лимит предложила ввести Футбольная ассоциация Англии (ФА). Согласно предложению, лимит разрешать иметь в составе команды из 25 человек 12 иностранцев. При этом ФА окажет давление на премьер-лигу, чтобы вынудить принять ее эти условия.

В противном случае на футболистов из ЕС могут быть распространены требования к игрокам из стран не из ЕС в части процедуры получения разрешения на работу. Это связано с выходом Великобритании из Евросоюза.

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