Болельщиков "Ковентри" попросили перестать освистывать руководство

Пресс-секретарь объединения болельщиков "Ковентри" Sky Blue Trust Ян Мокржицки попросил болельщиков прекратить освистывать владельцев клуба - компанию SISU. По мнению Мокржицки, свист вредит клубу и мог даже стать причиной пропущенного на 91-й минуте мяча в позавчерашнем матче с "Болтоном" (2:2).

- Гол "Болтона" был ошибкой защитника, но некоторые говорят, что игрокам мог помешать свист, - цитирует BBC Мокржицки. - Эта форма протеста сейчас наносит больше вреда, чем пользы. Мы призываем прекратить свист во время игры.

Sky Blue Trust продолжает полностью поддерживать организации Jimmy Hill Way Alliance избавить наш клуб от владельцев SISU и призывает объединиться в протесте, но не использовать свист.

"Ковентри" после 25 туров идет в зоне вылета лиги 1 (третьего по силе дивизиона Англии).