22:54 | ФУТБОЛ — Англия

Болельщики "Вест Хэма" вытерли ноги о майку Пайета

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Болельщики "Вест Хэма" после победы над "Кристал Пэлас" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии показали свое отрицательное отношение к полузащитнику клуба Димитри Пайету. Так, после встречи несколько болельщиков лондонского клуба вытерли ноги о майку француза.

Напомним, ранее Пайет сообщил клубу о своем желании перейти в "Марсель". Позже руководство "Вест Хэма" приняло решение продать футболиста в зимнее трансферное окно.

 

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Материалы REN-TV

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