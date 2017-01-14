Болельщики "Вест Хэма" вытерли ноги о майку Пайета

Болельщики "Вест Хэма" после победы над "Кристал Пэлас" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии показали свое отрицательное отношение к полузащитнику клуба Димитри Пайету. Так, после встречи несколько болельщиков лондонского клуба вытерли ноги о майку француза.

Напомним, ранее Пайет сообщил клубу о своем желании перейти в "Марсель". Позже руководство "Вест Хэма" приняло решение продать футболиста в зимнее трансферное окно.