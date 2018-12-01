Болельщики "Уотфорда" посвятили баннер погибшему владельцу "Лестера"

Болельщики "Уотфорда" почтили память погибшего в авиакатастрофе владельца футбольного клуба "Лестер" Вишая Шривадданапрабхи в матче 14-го тура английской премьер-лиги. Они посвятили ему баннер.

- Спасибо, Вишай, за то, что позволил всем нам мечтать, - говорится на баннере.

Напомним, что после матча 10-го тура премьер-лиги между "Лестером" и "Вест Хэмом" (1:1) с газона стадиона "Кинг Пауэр" вертолет, принадлежащий владельцу "лис" Вишаю Шривадданапрабхе, разбился. На месте крушения возник пожар, туда сразу же направились пожарные и служба спасения.

В результате крушения погиб сам Шривадданапрабха и еще четыре человека, включая пилота. Сообщалось, что причиной крушения мог стать хвоствой винт вертолета, а также ошибка пилота.

Шривадданапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории.

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