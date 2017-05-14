Болельщики "Тоттенхэма" выбежали на поле после последнего матча на "Уайт Харт Лэйн", над стадионом выглянула радуга

"Тоттенхэм" эффектно попрощался с домашним стадионом "Уайт Харт Лэйн". Сегодня клуб провел последний матч на данной арене и обыграл в рамках 37-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" (2:1).
После окончания игры болельщики выбежали на поле, а над стадионом по удачному совпадению выглянула радуга.
"Please return to your seats" #TheLaneTheFinale pic.twitter.com/lp2p9sqVCA– Simon Peach (@SimonPeach) 14 мая 2017 г.
#TheLaneTheFinale 🌈 pic.twitter.com/T6CZsefnjK– Simon Peach (@SimonPeach) 14 мая 2017 г.