Болельщики "Тоттенхэма" выбежали на поле после последнего матча на "Уайт Харт Лэйн", над стадионом выглянула радуга

"Тоттенхэм" эффектно попрощался с домашним стадионом "Уайт Харт Лэйн". Сегодня клуб провел последний матч на данной арене и обыграл в рамках 37-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" (2:1).

После окончания игры болельщики выбежали на поле, а над стадионом по удачному совпадению выглянула радуга.