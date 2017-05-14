22:04 | ФУТБОЛ — Англия

Болельщики "Тоттенхэма" выбежали на поле после последнего матча на "Уайт Харт Лэйн", над стадионом выглянула радуга

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"Тоттенхэм" эффектно попрощался с домашним стадионом "Уайт Харт Лэйн". Сегодня клуб провел последний матч на данной арене и обыграл в рамках 37-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" (2:1).

После окончания игры болельщики выбежали на поле, а над стадионом по удачному совпадению выглянула радуга.

 

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