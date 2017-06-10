Болельщики "МЮ" пробрались на "Олд Траффорд", клуб вызвал полицию и саперов

Болельщики "Манчестер Юнайтед" пробрались на закрытый стадион "Олд Траффорд", сообщает The Sun. Любители паркура пробежались по полю, залезали на различные конструкции и заглянули в несколько помещений, сняв свои "приключения" на камеру.

Руководство "МЮ" не оценило творчество поклонников и вызвало полицию и саперов, которые вынуждены были прочесать всю территорию стадиона в поиске взрывных устройств. Напомним, что в мае в Манчестере произошел теракт, унесший жизни 22 человек.