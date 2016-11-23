Болельщики "МЮ" переночевали на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" будет выяснять, каким образом двое болельщиков команды провели ночь на стадионе "Олд Траффорд". Инцидент произошел накануне матча 12-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом" (1:1). Два фаната после экскурсии спрятались в туалете. Их обнаружила служба безопасности на следующий день и доставила в полицию. Болельщиков в итоге отпустили без каких-либо обвинений.

– Понимаем, что люди готовы на многое, чтобы посмотреть игру на "Олд Траффорд". Однако эти двое зашли слишком далеко, – приводит слова представителя "МЮ" Sky Sports.