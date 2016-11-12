00:11 | ФУТБОЛ — Англия

Болельщики "Манчестер Юнайтед" призывают Моуринью выставить Мхитаряна в основном составе после игры сборной Армении

0
0
0

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Армении Генрих Мхитарян в игре отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Черногории (3:2) впечатлил своим выступлением мировую общественность. Хавбек не записал на свой счет ни одного результативного действия, но во многом благодаря его игре армянам удалось не только отыграть отставание в два мяча, но и выиграть.

Впечатленные игрой Мхитаряна болельщики "красных дьяволов" после этой встречи в социальных сетях активно начали поддерживать футболиста своей команды, призывая Жозе Моуринью выставить его в основном составе в матче 12-го тура чемпионата Англии против "Арсенала". Ранее сообщалось, что португалец разочарован игрой купленного у дортмундской "Боруссии" за 30 миллионов евро футболиста и зимой готов выставить его на трансфер.

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ