Болельщики "Лестера" несут цветы к месту крушения вертолета

Болельщики "Лестера" несут цветы к месту падения вертолета у стадиона "Кинг Пауэр", информирует Sky News. Крушение произошло в субботу. На месте трагедии лежат сотни букетов и бело-синих шарфов.

Вместе с президентом "Лестера" Вишаем Шривадданапрабхой на борту находилась его дочь, а также два пилота и еще один человек. Как отмечается, у находившихся на борту не было никаких шансов выжить.

Вертолет, принадлежавший бизнесмену, разбился через несколько секунд после взлета – он упал рядом с ареной немногим после матча чемпионата Англии "Лестер" – "Вест Хэм" и загорелся.

По сообщениям СМИ, причиной крушения мог стать отказ хвостового винта. Обычно Шривадданапрабха летает на вертолете из Лестера в Лондон после игр.

Шривадданапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб сенсационно выиграл чемпионат Англии впервые в истории.