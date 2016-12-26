Болельщики "Лестера" будут протестовать против дисквалификации Варди

Болельщики "Лестера" во время домашнего матча 18-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" проведут акцию протеста против трехматчевой дисквалификации нападающего Джейми Варди, сообщает goal.com. 29-летний форвард получил прямую красную карточку в игре 17-го тура против "Суонси" (2:2), позднее Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала его на три матча.

Сообщается, что перед началом встречи против "Эвертона" болельщики действующего чемпиона Англии разместят маски с изображением лица Варди. Поединок "Лестер" – "Эвертон" начнется в 18.00 по московскому времени.