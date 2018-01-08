Болельщики издеваются над "Арсеналом" после жеребьевки Кубка Англии

Английские болельщики поиздевались над "Арсеналом" после жеребьевки 1/16 финала Кубка Англии. В соцсетях многие стали задавать вопрос, на кого попали подопечные Арсена Венгера. Напомним, что в 1/32 финала "Арсенал" проиграл "Ноттингем Форест" (2:4) и не смог пробиться в следующую стадию.

Под руководством Венгера это произошло с лондонцами впервые. Последний раз им не удалось пройти барьер 1/32 финала в 1996 году, за полгода до назначения французского специалиста.

Итоги жеребьевки 1/16 финала Кубка Англии