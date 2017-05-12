Болельщики "Челси" выбежали на поле в концовке матча с "Вест Бромвичем"

Группа болельщиков "Челси" выбежала на поле в концовке матча 37-го тура чемпионата Англии с "Вест Бромвичем". Это произошло после гол Миши Батшуайи на 82-й минуте, который вывел "синих" вперед и в итоге стал единственным в этой встрече. Напомним, что победа над "дроздами" гарантировала команде Антонио Конте чемпионский титул.

Часть болельщиков "Челси" не смогла сдержать радости и попыталась прорваться на поле. Отдельным фанатам это удалось. Встреча была остановлена, для того, чтобы восстановить порядок, потребовалось вмешательство стюардов и полиции. В итоге к основному времени матча было добавлено пять минут.

Трансляция матча "Вест Бромвич" - "Челси"