Болельщика "Тоттенхэма" арестовали за то, что он бросил банан в Обамеянга

Поклонника "Тоттенхэма" арестовали за расистскую выходку в адрес игрока "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга во время северолондонского дерби.

Издание Telegraph сообщает, что банан был брошен во время того, как Обамеянг отмечал свой гол с пенальти, который положил начало победе "канониров" со счетом 4:2.

Помимо данного болельщика на игре было задержано шесть человек.

"Арсенал" одержал победу в дерби над "Тоттенхэмом" со счетом 4:2. Таким образом, подопечные Унаи Эмери поднялись на четвертое место в турнирной таблице и сравнялись по количеству набранных очков со "шпорами". У обоих клубов после 14 матчей по 30 набранных баллов.