Болельщика "Кристал Пэлас" арестовали за попытку ударить игрока своей команды

"Кристал Пэлас" крупно уступил "Сандерленду" (0:4) в матче 24-го тура чемпионата Англии, причем два мяча команда Сэма Эллардайса пропустила в добавленные минуты первого тайма. Этим фактом были недовольны болельщики хозяев, один из которых смог выбежать на поле. Фанат "Пэласа" попытался ударить защитника своей команды Дамьена Дилейни, однако волонтеры успели схватить его.

"Кристал Пэлас" идет на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, а одержавший победу "Сандерленд" занимает последнюю, 20-ю строчку. Команды сравнялись по количеству очков – 19.