Болельщик "Ливерпуля" назвал дочь YNWA

Болельщик "Ливерпуля" из Норвегии Кент Сольхейм назвал новорожденную дочь YNWA. Это аббревиатура известной песни болельщиков "красных" You’ll Never Walk Alone ("Ты никогда не будешь один". – Прим. "СЭ").

Правильное произношение имени – Унва. Целиком ее зовут Унва-Софи, она родилась 1 января и весила 3 кг 900 г. Отметим, что Карин Хейм, мать девочки, не сразу согласилась на такое имя.

– Мы с девушкой подумали об этом прошлым летом, когда узнали, что у нас родится девочка. Решили, что каждый даст ей одно имя. Я всю жизнь болел за "Ливерпуль", поэтому выбрал YNWA.