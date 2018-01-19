19:50 19 января | Футбол — Англия

Болельщик "Ливерпуля" назвал дочь YNWA


Болельщик "Ливерпуля" из Норвегии Кент Сольхейм назвал новорожденную дочь YNWA. Это аббревиатура известной песни болельщиков "красных" You’ll Never Walk Alone ("Ты никогда не будешь один". – Прим. "СЭ").

Правильное произношение имени – Унва. Целиком ее зовут Унва-Софи, она родилась 1 января и весила 3 кг 900 г. Отметим, что Карин Хейм, мать девочки, не сразу согласилась на такое имя.

Мы с девушкой подумали об этом прошлым летом, когда узнали, что у нас родится девочка. Решили, что каждый даст ей одно имя. Я всю жизнь болел за "Ливерпуль", поэтому выбрал YNWA.

 

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