Болельщик "Ливерпуля" из Ирака сжег футболку Коутинью

В Сети появился видеоролик того, как болельщик "Ливерпуля" из Ирака сжег футболку бывшего полузащитника команды Филиппе Коутинью. Поклонник "красных" остался недоволен тем, что бразилец перешел в "Барселону".

Контракт с 25-летним хавбеком рассчитан до лета 2023 года. В нем прописана сумма отступных в 400 миллионов евро.

Ранее стало известно, что для фанатов, которые приобрели футболки с фамилией Коутинью в этом сезоне, будут сделаны ваучеры номиналом в 50 фунтов стерлингов. Они будут действительны с 13 января по 31 мая 2018 года.

Люди, которые приобрели форму в интернет-магазине, получат свои ваучеры на электронную почту. При этом отмечается, что сохранение футболки не является обязательным. Но будет необходимо подтвердить ее покупку.

In Iraq .. some one ... The first one who burned coutinho's shirt ,

he deserved...

😡😡😡

The new traitor pic.twitter.com/A4YD2t8rx4 – omarqahtan (@omarfowler2006) 6 января 2018 г.

"Барселона" объявила о подписании Коутинью