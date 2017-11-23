Более половины болельщиков "Халл Сити" хотят отставки Слуцкого

Ведущее издание Кингстон-апон-Халла Hull Daily Mail провело на своем официальном сайте опрос среди болельщиков "Халл Сити" относительно будущего главного тренера команды Леонида Слуцкого. Читателям предлагается ответить на вопрос о том, нужно ли российского специалиста отправить в отставку.
51 процент опрошенных считает, что отставка Слуцкого должна последовать незамедлительно, 30 процентов верят, что россиянин сможет изменить ситуацию в клубе к лучшему, 19 процентов предлагают дать Слуцкому еще пару матчей.
Напомним, что после 18 матчей "Халл Сити" занимает 20-е место в турнирной таблице чемпион-лиги, имея лишь 18 очков в своем активе. Он не может одержать победу на протяжении месяца.
П_о_в_а_р
Неадекваты.
14:41
shpasic
50% просят незамедлительной отставки, 20% предлагают подождать два матча, 30% - уволить на Рождество.
14:21
Вгыгел
не надо лёне садиться не в свои сани . что это за топ - тренер ? смехота . лёня отнюдь не раньери .
14:15
vovanpiter
результат работы вполне ожидаем. Лёня там больше языком трепал
14:15