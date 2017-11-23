Более половины болельщиков "Халл Сити" хотят отставки Слуцкого

Ведущее издание Кингстон-апон-Халла Hull Daily Mail провело на своем официальном сайте опрос среди болельщиков "Халл Сити" относительно будущего главного тренера команды Леонида Слуцкого. Читателям предлагается ответить на вопрос о том, нужно ли российского специалиста отправить в отставку.

51 процент опрошенных считает, что отставка Слуцкого должна последовать незамедлительно, 30 процентов верят, что россиянин сможет изменить ситуацию в клубе к лучшему, 19 процентов предлагают дать Слуцкому еще пару матчей.

Напомним, что после 18 матчей "Халл Сити" занимает 20-е место в турнирной таблице чемпион-лиги, имея лишь 18 очков в своем активе. Он не может одержать победу на протяжении месяца.