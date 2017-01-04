22:21 | ФУТБОЛ — Англия

Боласье пропустит год из-за травмы колена

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Полузащитник "Эвертона" Янник Боласье рискует пропустить около года из-за травмы колена, сообщает BBC. Повреждение игрок получил в матче 14-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:1). В текущем сезоне 27-летний футболист провел 14 матчей в премьер-лиге, забил один мяч и отдал 4 голевые передачи. "Эвертон" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

– Он пропустит около 11-12 месяцев, – цитирует BBC главного тренера команды Роналда Кумана. – Это большое разочарование для нас, но он обязательно вернется.

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Материалы REN-TV

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