Боб Брэдли: "В матче с "Арсеналом" были и позитивные моменты для "Суонси"

Главный тренер "Суонси" Боб Брэдли после поражения от "Арсенала" в 9-м туре чемпионата Англии (2:3) отметил, что в игре его команды были и позитивные моменты. Также он надеется построить боеспособный коллектив. Американский специалист недавно возглавил команду.

- Эта игра имела много разных деталей, - цитирует BBC Брэдли. - "Суонси" начал плохо. Защита при первых двух голах не была хороша, но в дальнейшем мы получили реальные шансы отыграться. Очевидно, что я немного разочарован, но чувствую, что есть и позитивные моменты, которые помогут в процессе работы. Намерены стать хорошей командой.