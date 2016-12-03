Боб Брэдли: "Судья был не в лучшем положении, чтобы назначать пенальти"

Главный тренер "Суонси" Боб Брэдли после поражения от "Тоттенхэма" в матче 14-го тура чемпионата Англии (0:5) заявил, что арбитр неправильно назначил в конце первого тайма пенальти, который решил исход игры. Тем не менее, он признал, что его команде нужно прибавлять во многих аспектах игры.

- Я не думаю, что рефери был в хорошем положении, чтобы назначать пенальти, - цитирует ESPN Брэдли. - Это было неправильное решение, которое, конечно же, изменило игру. Я пока не видел повтора момента, не знаю нырял ли Алли, но Кайл Нотон сказал, что не фолил.

Тем не менее, я всегда честен. Сегодня "Суонси" не был достаточно хорош. Мы знали, что заработать очки на "Уайт Харт Лейн" крайне сложно. "Тоттенхэм" придавил нас сегодня, и гораздо быстрее перемещал мяч. Нам еще во многом нужно прибавлять.