Боб Брэдли критикой ответил на похвалу в свой адрес со стороны Клинсманна

Новый главный тренер "Суонси" Боб Брэдли неожиданно раскритиковал наставника сборной США Юргена Клинсманна. Ранее немецкий специалист выразил радость по поводу назначения его предшественника наставником валлийской команды.

– Я ни слова не сказал о других тренерах после увольнения из сборной США, – цитирует AFP Брэдли. – Не люблю этого. А вот Клинсманн, думаю, совершил ошибку. Я рад, конечно, что он сказал что-то приятное. Однако когда комментировал выступление моей сборной США на ЧМ-2010, он явно метил уже на мое место. Но я закрыл рот и продолжал поддерживать команду.