"Блэкберн" уволил тренера после поражения от "МЮ"

"Блэкберн" на официальном сайте объявил об увольнении с поста главного тренера Оуэна Койла. Также контракты были расторгнуты со всеми членами тренерского штаба 50-летнего шотландского специалиста. Как отмечается в пресс-релизе клуба, решение о смене тренера было принято для того, чтобы дать команде наилучшие шансы на сохранение прописки в чемпион-лиге. На данный момент риверсайдцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

Последним матчем Оуэна Койла у руля "Блэкберна" стал поединок 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (1:2).