Bleacher Report ждет боя Хабиба и Моуринью. Фото

Издание Bleacher Report в своем Фейсбуке пошутило над главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который чуть не вступил в драку с тренерами соперника после матча с "Челси" (2:2) в чемпионате Англии.
В социальной сети была опубликована смоделированная афиша боя Жозе Моуринью и российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Напомним, Хабиб защитил свой титул в поединке с Конором Макгрегором.
Разгневанный Моуринью чуть не подрался с тренером "Челси". Видео
Дополнительная информация
https://www.facebook.com/BleacherReportFootball/photos/a.547818538613953/2171903876205403/?type=3&theater
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