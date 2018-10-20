19:31 | Футбол — Англия

Bleacher Report ждет боя Хабиба и Моуринью. Фото

Коллаж афиши боя Нурмагомедова и Моуринью. Фото Bleacher Report.
Коллаж афиши боя Нурмагомедова и Моуринью. Фото Bleacher Report.
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Издание Bleacher Report в своем Фейсбуке пошутило над главным тренером "Манчестер Юнайтед"  Жозе Моуринью, который чуть не вступил в драку с тренерами соперника после матча с "Челси" (2:2) в чемпионате Англии.

В социальной сети была опубликована смоделированная афиша боя Жозе Моуринью и российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Напомним, Хабиб защитил свой титул в поединке с Конором Макгрегором.

Разгневанный Моуринью чуть не подрался с тренером "Челси". Видео

Дополнительная информация

https://www.facebook.com/BleacherReportFootball/photos/a.547818538613953/2171903876205403/?type=3&theater

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