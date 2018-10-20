Bleacher Report ждет боя Хабиба и Моуринью. Фото

Издание Bleacher Report в своем Фейсбуке пошутило над главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который чуть не вступил в драку с тренерами соперника после матча с "Челси" (2:2) в чемпионате Англии.

В социальной сети была опубликована смоделированная афиша боя Жозе Моуринью и российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Напомним, Хабиб защитил свой титул в поединке с Конором Макгрегором.

Разгневанный Моуринью чуть не подрался с тренером "Челси". Видео